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Российский МИД обвинил Косово в этнических чистках 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России заявил, что Косово занимается этническими чистками в отношении косовских сербов.
«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы утром 23 ноября, задержание четырех местных жителей как очередную провокацию Приштины, нацеленную на выдавливание косовских сербов из края», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что Приштина продолжает курс этнических чисток и развязывает «торговую войну» на Балканах.
В министерстве подчеркнули, что введение Косово 100-процентной полшины на сербские товары «ударило по сербам» в крае.
Также в МИД удивились самоустранению международных сил от Косово, которые обязаны реагировать на подобные провокации.
«Складывается впечатление, что Евросоюз и США, на протяжении многих лег покровительствующие косоварам, либо не в состоянии обуздать своих «подопечных», либо потакают их агрессивной линии», — говорится в сообщении ведомства.
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МИД , ЕС , Политика
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