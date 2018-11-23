Российский МИД обвинил Косово в этнических чистках

МИД России заявил, что Косово занимается этническими чистками в отношении косовских сербов.

«Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы утром 23 ноября, задержание четырех местных жителей как очередную провокацию Приштины, нацеленную на выдавливание косовских сербов из края», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Приштина продолжает курс этнических чисток и развязывает «торговую войну» на Балканах.

В министерстве подчеркнули, что введение Косово 100-процентной полшины на сербские товары «ударило по сербам» в крае.

Также в МИД удивились самоустранению международных сил от Косово, которые обязаны реагировать на подобные провокации.