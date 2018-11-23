Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводят переговоры в итальянской столице.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча проходит за закрытыми дверями на полях форума «Средиземноморские диалоги».
Ранее стало известно о переговорах Лаврова и министра иностранных дел Японии Таро Коно в Риме.
Сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Японии Кристина Вода в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила позиции Москвы и Токио в отношении Курильских островов.
RT на русском: последние новости
Лавров: Россия не будет умолять об отмене санкций Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым Голикова назвала одно из главных условий роста рождаемости в России
Сергей Лавров , ООН , ИМЭМО РАН , ФБА "Экономика сегодня" , Политика , Рим , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мальчики ржали у гроба»175
Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым329
Обнародованы кадры с места крушения Су-24 и Ми-8 в Сирии8
С-300 в Донбассе и другие события дня14
Россию хотят засудить из-за крушения «Боинга» над Донбассом852
Видео
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
03:18
Бессрочная мечта: Порошенко рассказал про НАТО
Украина Статьи
02:21
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение