Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что встреча проходит за закрытыми дверями на полях форума «Средиземноморские диалоги».

Ранее стало известно о переговорах Лаврова и министра иностранных дел Японии Таро Коно в Риме.