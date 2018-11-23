Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводят переговоры в итальянской столице.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что встреча проходит за закрытыми дверями на полях форума «Средиземноморские диалоги».
Ранее стало известно о переговорах Лаврова и министра иностранных дел Японии Таро Коно в Риме.
Сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Японии Кристина Вода в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила позиции Москвы и Токио в отношении Курильских островов.