В Госдуме прокомментировали призыв Браудера исключить Россию из Интерпола

Ранее телеканал СВC сообщил, что Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения РФ из рядов Интерпола. В четверг Браудер по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента, заявив, что Россия якобы систематически нарушает правила международной полицейской организации.

"В Браудере говорит инстинкт самосохранения. Ему не дает покоя, что именно Россия его разоблачила на международном уровне как мошенника. Ведь это не дает ему возможности осуществлять далее свои мошеннические схемы по всему миру. Тот факт, что возбужденные в России в его отношении дела не реализованы (так как Браудер не выдан по запросу), не говорит о том, что он ушел от ответственности", — заявил РИА Новости Шхагошев. Как отметил парламентарий, Браудер теряет большие заработки, которые получал в России.

"И, конечно, он хотел бы продолжать зарабатывать в других странах, но все очень осторожничают, прежде чем заводить с ним какие-то дела. Разумеется, в такой ситуации он хотел бы, чтобы у России не было никаких возможностей его преследовать. Понятное дело, что у Браудера есть еще много других секретов, и если он через Интерпол попадет в РФ, то он будет уже полностью разоблачен во всех своих схемах. Поэтому он и использует такие маневры в виде таких призывов", — добавил Шхагошев.

В понедельник на брифинге в Генпрокуратуре РФ было объявлено, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский и другие возможные соучастники Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.