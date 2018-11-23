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МИД Украины направил России ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины выражает направило ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Ранее в пятницу Путин прибыл в Крым, где в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия" провел расширенное заседание Госсовета, посвященное реализации нового "майского указа".
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 президента РФ Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь. Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста", — говорится в заявлении МИД, опубликованным на сайте в пятницу.
В сообщении говорится, что Украина считает визит президента РФ в Крым "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия".
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "брутальным нарушением международного права" визит президента РФ Владимира Путина в Крым, он поручил министерству иностранных дел Украины отреагировать на него. Он также заявил, что от поездки российского лидера в Крым полуостров не станет российским.
Ранее Украина уже выражала протесты в связи с посещением Путиным Крыма — на форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) и в детский центр "Артек". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что Москва традиционно не принимает во внимание эти протесты, а президент РФ вправе посещать любые регионы России, включая Крым.
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Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , МИД , Политика , Кавказ , Республика Крым
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