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Патрушев раскрыл содержание переговоров с Болтоном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев довел до помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона озабоченность Москвы по поводу планов Вашингтона по размещению ПРО и развертыванию ударных беспилотников.
Патрушев отметил, что Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы, в том числе возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет типа «Томагавк». Секретарь Совбеза России отметил, что Вашингтон отрабатывает технологии создания ракет, запрещенных Договором о РСМД. Кроме того, Соединенные Штаты, продолжил Патрушев, осуществляют производство и развертывание ударных беспилотников, соответствующих договорному термину «крылатая ракета».
«Указанные озабоченности доведены до помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве», — приводит его слова РИА «Новости».
Ранее в пятницу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявлял, что Соединенные Штаты в режиме «хайли лайкли» (highly likely — «крайне вероятно») подготовят список якобы нарушений со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Вашингтон не обладает реальными фактами. Он также подчеркнул, что визит Болтона в Москву не улучшил ситуацию с ДРСМД, так как помощник президента США «приехал ни с чем».
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Владимир Ермаков , Джон Болтон , Николай Патрушев , МИД , Совет безопасности РФ , РИА Новости , Политика , Москва , Польша , Румыния
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