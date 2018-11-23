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Патрушев рассказал, зачем США обвиняют Россию в несоблюдении ДРСМД 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются попыткой США отвлечь внимание от фактов нарушений, допущенных самим Вашингтоном.
"Нужно отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами. За многословными объемными рассуждениями о дипломатических шагах госдепартамента скрывается главное — попытка обвинить Россию в нарушении Договора о РСМД и отвлечь внимание мировой общественности от фактов нарушений, допущенных самими Соединенными Штатами", — сказал он журналистам.
Патрушев подчеркнул, что Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы, среди которых возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет типа "Томагавк". Он отметил, что дальность стрельбы этих ракет подпадает под ограничения ДРСМД.
"Кроме того, США при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывают технологии создания запрещенных Договором ракет средней дальности. Также США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину "крылатая ракета". Важно, что данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов", — добавил он.
Ранее в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Николай Патрушев , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Совет безопасности РФ , Политика , Польша , Румыния , США
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