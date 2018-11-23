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Делегация из Крыма посетила Лаос 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымская делегация посетила с деловым визитом Лаос, проведя переговоры с представителями властей и бизнеса, сообщает постоянное представительство Крыма при президенте РФ.
"Лаос — важный партнер России в Юго-Восточной Азии, наши отношения основываются на многолетних традициях дружбы, доверия и поддержки. Есть взаимная заинтересованность в том, чтобы эти отношения развивать на региональном уровне, укрепляя торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество", — сказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
В состав делегации вошли представители крымской власти и предприниматели. Визит состоялся по приглашению лаосской стороны.
В программу визита входили переговоры с руководителями ряда лаосских министерств и ведомств, предпринимателями, заинтересованными в развитии торгово-экономических отношений.
Отмечается, что с целью углубления и развития сотрудничества, по данным постпредства, стороны планируют в дальнейшем подписать соглашение между правительствами Крыма и Лаоса о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.
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Георгий Мурадов , Политика , Лаос , Республика Крым
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