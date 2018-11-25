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Лавров: противники «Северного потока — 2» хотят понравиться США 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Страны, которые выступают против «Северного потока — 2», поддерживают любые антироссийские шаги и стремятся тем самым понравиться США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Те, кто просто ради проявления союзнической, ложно понятой солидарности поддерживают любые антироссийские шаги, думают, прежде всего, о том, чтобы понравиться США, вернее, не сколько США, сколько тем кругам, которые пытаются торпедировать любые конструктивные начинания в отношениях Москвы и Вашингтона», — сказал Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Глава МИД отметил, что серьёзные европейские лидеры видят коренные интересы своих стран в укреплении энергетической безопасности.
Ранее Лавров заявил, что высказывания американского лидера Дональда Трампа о газопроводе нацелены на продвижение интересов США в Европе.
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Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Политика , США
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