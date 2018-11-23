Владимир Ермаков: кто не хочет слушать Лаврова о ДРСМД, будет слушать Шойгу

— После заявления о готовности США выйти из ДРСМД глава Пентагона Джеймс Мэттис теперь высказывает надежду на то, что Россия вернется к выполнению своих обязательств в рамках этого договора. Ответственность теперь перекладывают на Москву?

— У нас никогда и мысли не было выходить из ДРСМД. Мы уже четвертое десятилетие строго выполняем все наши обязательства и предпринимаем все возможные усилия, чтобы уговорить нашего партнера, то есть США, делать то же самое. Мы всегда это делали в рамках договора, в рамках совместной консультативной комиссии. Именно там мы предъявляли нашим американским партнерам все наши озабоченности. Их много, с годами они копились.

А сами американцы нам еще в начале 2000-х годов подавали сигналы, что они собираются выходить из договора. Причем был момент, когда они хотели, чтобы мы об этом объявили, а они нас якобы поддержали бы. Мы им объяснили, что этого мы делать не будем, так как договор является одной из основ контроля над вооружениями. Причем не только в двустороннем российско-американском формате, но и на глобальном уровне. Что это одна из основ стратегической стабильности, одно из немногих успешных соглашений в области реального ядерного разоружения. Что нужно работать только над усилением этого договора. А если у кого-то есть какие-то озабоченности, то надо их обсуждать в имеющихся форматах. И если кто-то хочет сделать что-то дополнительное, привлечь кого-то из других ракетных держав в подобные обязательства, то мы это только приветствовали бы.

Есть российское предложение 2007 года сделать обязательства по этому договору глобальными. Это предложение было поддержано американской стороной. Какие-то высказывания в пользу такой возможной деятельности звучали со стороны Франции . Но дальше никто не пошел, поэтому если у американцев есть на этот счет озабоченности, то это не повод для того, чтобы ломать имеющееся, а хорошая возможность нам всем поработать. Может быть, удастся сделать какие-то дополнительные договоренности на этот счет. Мы такую работу только приветствовали бы. Но это не значит, что нужно Россию в чем-то обвинять и ломать договор.

Абсолютно очевидно, что Россия полностью выполняет договор. У американской стороны нет никаких реальных фактов, которые могли бы сказать о том, что Москва что-то не выполняет.

— Президент США Дональд Трамп как раз поручил подготовить список нарушений ДРСМД со стороны России.

— Пусть готовят. Только все это будет в их известном режиме "хайли лайкли". Мы в таком режиме не работаем ни с кем. Ни с американцами, ни с британцами. У них это уже манера так работать — вбросить что-то хайли лайкли, а потом на это ссылаться. Не получится. Это бред, так международные дела не делаются. Тем более так не работают по столь чувствительным вопросам, как контроль над вооружениями. Это серьезные вещи. Здесь должны быть факты и серьезные переговоры в межведомственном формате между государствами. А не общение с прессой и выплескивание в мультимедийную сферу каких-то совершенно непонятных и ничем не подтвержденных измышлений.

— Нет ли ощущения, что это своеобразный шантаж со стороны США, чтобы выторговать себе лучшие условия?

— Можно высказывать разные суждения. Но это подтверждение слабости позиции государства, когда, вместо того чтобы садиться за стол переговоров со своим партнером, какую-то бредятину пытаются внедрить в медийную сферу. Это еще раз подтверждает слабость позиции государства.

Государство, которое ощущает, что его позиции сильны, идет на полноформатные переговоры. Мы к таким переговорам всегда готовы. Мы приветствуем любую форму межгосударственного обсуждения за столом переговоров и будем это продвигать.

— Но советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон уже приезжал в Москву на переговоры и ничего не вышло.

— Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву. И никакого позитива после его визита мы не видим. Возникает вопрос — зачем он приезжал?

— После угрозы США о выходе из ДРСМД многие СМИ опубликовали сценарии развития новой мировой войны. С вашей точки зрения, эти сценарии реальны или мы еще не прошли точку невозврата?

— Пугать можно кого угодно и чем угодно. Но мы исходим из того, что руководство государств, особенно обладающих ядерным оружием, трезво подходит к реалиям, происходящим в современном мире. И естественно, мы исходим из того, что никто не оспаривает истину, что победителей в ядерной войне быть не может, поэтому и развязывания ядерной войны быть не может.

Но такие абсурдные действия, как возможный выход из одного из важнейших договоров в области реального ядерного разоружения, да, это действительно гипотетически приближает весь мир к катастрофе. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы таких необдуманных шагов такие уважаемые и авторитетные государства, как США, никогда не делали.

— Какие варианты Россия рассматривает на случай окончательного выхода США из ДРСМД?

— Мы исходим из того, что таких необдуманных шагов США все же не будут предпринимать. И что в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. И президент РФ Владимир Путин об этом предупреждал. Так что слушайте российского президента.

Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет (глава МИД РФ — ред.) Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять (министр обороны РФ — ред.) Сергей Шойгу

— А какие перспективы в нынешней ситуации у Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ III)?

— СНВ будет и дальше работать до 5 февраля 2021 года.

— То есть пока с американской стороны нет никаких сигналов о том, что они выйдут и из этого договора?

— Сигналы противоречивые. По многим аспектам и этого договора у администрации США нет позиции. Это впервые, наверное, в истории последних десятилетий, когда у столь мощного ракетно-ядерного государства, постоянного члена СБ ООН нет позиции по исключительно важным вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Именно эти темы затрагивает СНВ, заключенный между РФ и США. Это основа стратегической стабильности. Это основа ядерного разоружения. Ничего другого в мире нет. И США постепенно сводят на нет возможность появления в мире чего-то нового.

Мы все-таки рассчитываем, что тот экспертный потенциал, который имеется в США, а он действительно был и до сих пор очень силен, что он себя проявит. Поэтому нам нужно садиться за стол переговоров и решать обдуманно, в интересах России, США и всего международного сообщества.

— Есть ли уже какие-то конкретные предложения по поводу возможной российско-американской встречи в таком формате?

— Мы готовы к любому формату диалога с США в любой момент, как только они к этому созреют. Зрелости со стороны США мы не ощущаем. Никаких сигналов от них нет.