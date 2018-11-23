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Лавров напомнил о правовом статусе Азовского моря 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров призвал руководствоваться не политизированными оценками, а правовым статусом Азовского моря, который был определен договором между Россией и Украиной от 2013 года, передает РИА "Новости".
Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.
"Насчет нашей позиции: она была подробно изложена в заявлении министерством иностранных дел, мы привели там конкретные факты, призвали руководствоваться не некими политизированными, искусственно придумываемыми оценками, а именно правовым содержанием этой ситуации", — сказал Лавров.
Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.
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Сергей Лавров , МИД , Газета.Ru , РИА Новости , Политика
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