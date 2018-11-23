Лавров напомнил о правовом статусе Азовского моря

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

"Насчет нашей позиции: она была подробно изложена в заявлении министерством иностранных дел, мы привели там конкретные факты, призвали руководствоваться не некими политизированными, искусственно придумываемыми оценками, а именно правовым содержанием этой ситуации", — сказал Лавров.

Ранее в МИД Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.