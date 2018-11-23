Лавров: Россия не будет умолять об отмене санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези заявил, что Москва не будет просить об отмене санкций.

«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу. И мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было ещё эти санкции отменять», — сказал министр.

При этом он добавил, что, безусловно, санкции наносят ущерб всем сторонам.

«Но вывод для нас один очень простой: мы должны научиться и мы уже во многом научились жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадёжность как торговые экономические партнёры», — отметил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер.