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Лавров: Россия не будет умолять об отмене санкций 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези заявил, что Москва не будет просить об отмене санкций.
«Мы понимаем, что санкции — это реальность. Не мы заваривали эту кашу. И мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было ещё эти санкции отменять», — сказал министр.
При этом он добавил, что, безусловно, санкции наносят ущерб всем сторонам.
"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу"
«Но вывод для нас один очень простой: мы должны научиться и мы уже во многом научились жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от людей, которые доказали свою ненадёжность как торговые экономические партнёры», — отметил глава МИД России.
Ранее Лавров заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер.
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал слова Лаврова.
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Олег Морозов , Сергей Лавров , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Политика , Москва
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