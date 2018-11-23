В МИДе рассказали о результатах визита Болтона

"Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву. И никакого позитива после его визита мы не видим", — сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что в министерстве не видят "никакого позитива" после визита Болтона.