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В МИДе рассказали о результатах визита Болтона 

Газета.Ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: Reuters
Руководитель департамента Министерства иностранных дел по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил о том, что в России не увидели улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, передает РИА "Новости".
"Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву. И никакого позитива после его визита мы не видим", — сказал Ермаков.
Он подчеркнул, что в министерстве не видят "никакого позитива" после визита Болтона.
Читайте также материал "Газеты.Ru" о Джоне Болтоне.
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Владимир Ермаков , Джон Болтон , МИД , Газета.Ru , РИА Новости , Политика , США
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