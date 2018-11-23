В МИДе рассказали о результатах визита Болтона 

Руководитель департамента Министерства иностранных дел по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сообщил о том, что в России не увидели улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, передает РИА "Новости".
"Болтон приехал ни с чем. Его принимали в Москве на высшем уровне. Ему была оказана честь, которую оказывают руководителям государств. А он ничего не привез в Москву. И никакого позитива после его визита мы не видим", — сказал Ермаков.
Он подчеркнул, что в министерстве не видят "никакого позитива" после визита Болтона.
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