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В Праге обвинили Россию в желании «уничтожить» Чехию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Российские спецслужбы намереваются «уничтожить» Европейский союз и Североатлантический альянс, а также Чехию, которая является их частью, заявил директор Службы безопасности и информации республики Михал Коуделка в ходе международной конференции «Актуальные угрозы безопасности».
«Цель российских спецслужб — уничтожить Евросоюз и НАТО», — приводит чешское издание Aktualne слова Коуделки, отмечая, что Чехия является частью ЕС и НАТО. Перевод статьи опубликовало «ИноСМИ».
«Принципиальную проблему представляют собой шпионы из разведывательных служб СВР и ГРУ, которые очень деятельны и агрессивны», — добавил директор Службы безопасности и информации Чехии. По его словам, «агенты российских спецслужб» работают в посольстве, а также в других органах. «Все это службы с большим потенциалом, с техническими и финансовыми средствами. Любого из нас российские спецслужбы могут прослушивать», — сказал Коуделка.
Китайские шпионы работают в Чехии не так давно, добавил он. По информации Коуделки, китайских разведчиков интересует военно-техническая информация, они «стремятся влиять на чешскую политическую арену». «Китайские спецслужбы весьма жестко и бескомпромиссно используют членов китайской диаспоры в целевой стране через семью, проживающую в Китае», — заявил он.
Издание Aktualne в этой связи выступает с критикой в адрес президента республики Милоша Земана, призывая его «не фантазировать» на тему «дружественной России, дружественного Китая».
Коуделка 10 лет возглавляет Службу безопасности и информации Чехии. Отмечается, что он проходил стажировку в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании (MИ-6) и в Канадской службе разведки и безопасности.
Отметим, что Земан последовательно критикует антироссийские санкции, а также политику любых других санкций.
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Милош Земан , МИД , ЕС , ГРУ , НАТО , InoSMI.Ru , Политика , В мире , Европа , Прага , Чехия
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