Поведение Запада по отношению к России в связи с выборами главы Интерпола опасно и непорядочно

The Independent (Великобритания) задается справедливым вопросом: может, истинная причина кроется не в его провинностях и недостатках, а в том, что он русский? Дипломаты обычно предпочитают действовать постепенно и за кулисами, но против российского кандидата на выборах главы Интерпола западные страны прибегли к открытому лоббированию — и на самом последнем этапе. Почему? Авторзадается справедливым вопросом: может, истинная причина кроется не в его провинностях и недостатках, а в том, что он русский?

Русские не скрывают свое недовольство по поводу того, что их кандидат Александр Прокопчук потерпел поражение на выборах президента Интерпола. Кремлевский пресс-секретарь обвинил западные страны в «беспрецедентном вмешательстве» в процесс выборов нового руководителя международной организации по борьбе с преступностью, а высокопоставленные российские политики заговорили о кампании очернительства и призвали начать судебные разбирательства против тех, кто распространял информацию, призванную навредить Прокопчуку. В частности, в западных сообщениях проскальзывали намеки на прошлое Прокопчука в рядах КГБ.

Но несмотря на раздражение и обиду, Россия заявила, что согласится с результатами голосования. Если не считать дипломатический проигрыш и очевидный удар по престижу, то победа южнокорейца Ким Чон Яна — это наверняка не самый худший исход для Москвы . Прокопчук остается одним из четырех вице-президентов Интерпола, а Россия сохраняет в целом хорошие отношения с Сеулом

Всю эту историю можно было бы пренебрежительно назвать бурей в стакане воды, особенно в связи с тем, что повседневной работой Интерпола руководит его генеральный секретарь, а на этом посту сегодня находится немец Юрген Шток (Jürgen Stock). Роль президента и его заместителей в большей степени связана с общим руководством и выработкой курса, а не с практической управленческой деятельностью. Можно сказать, что настоящее состязание начнется через два года, когда освободится должность генерального секретаря.

Однако не следует так легко относиться к событиям, связанным с избранием президента Интерпола. Они порождают вопросы, которые требуют ответов. Но эти вопросы теперь могут и не прозвучать — ведь результат достигнут, и крикливый западный мир посчитал его удовлетворительным.

Но давайте для начала оглянемся назад и подумаем, почему место президента Интерпола оказалось вакантным. Ранее этот пост занимал гражданин Китая Мэн Хунвэй (Meng Hongwei), который пробыл в должности половину своего четырехлетнего срока и вдруг таинственно исчез во время поездки в свою родную страну. Потом появились сообщения СМИ о его аресте по обвинению в коррупции. Два года назад кто-нибудь протестовал против кандидатуры Мэн Хунвэя из-за того, что он гражданин Китая и бывший сотрудник правоохранительных органов страны, которая явно не является образцом в деле соблюдения прав человека? Если нет, то почему? Вернее, почему, по мнению США и Британии, китаец подходит на должность руководителя международной организации по борьбе с преступностью, а русский нет?

И в связи с этим другой вопрос. Почему никто не возмущался и не протестовал в связи с исчезновением человека, который, как бы мы к нему ни относились, был важной фигурой в крупной международной организации? Время от времени его несчастной жене дают пару минут эфирного времени, чтобы она напомнила миру о бедах своего супруга, но большого эффекта это не вызывает. Его отставку, которая, по всей видимости, была принудительной, признали безропотно, что позволило начать процедуру выборов преемника. Если Интерпол был обеспокоен тем, что Пекин откажется от сотрудничества с ним в случае серьезного заступничества за Мэна, то почему он не оставил этот пост вакантным, по крайней мере, номинально, в знак признания того, как это произошло?

Во-вторых, почему США и Британия развязали столь пронзительную кампанию против избрания Прокопчука, сделав это в последний момент? Дипломаты обычно предпочитают действовать постепенно и за кулисами, но на сей раз эти страны прибегли к открытому лоббированию и на самом последнем этапе. Почему? Здесь есть две возможности. Может, они не сумели предугадать, что могут избрать русского? А может, они предвидели такую возможность, но не усмотрели в этом большой проблемы?

В любом случае, все выглядит так, что до Британии с запозданием дошло следующее: избрание русского президентом Интерпола как-то не очень согласуется с ее огромными усилиями по мобилизации дипломатии против России после отравлений в Солсбери. В результате кампания против Прокопчука оказалась яростной, и вели ее на нескольких фронтах.

Литва с Украиной пригрозили вообще выйти из Интерпола, а Британия заговорила о создании конкурентной организации. Американские конгрессмены сказали, что это равноценно назначению лисы главой курятника. Прокопчука обвинили в том, что он приспешник Путина, что у него кагэбешное прошлое, и что он на посту вице-президента злоупотреблял действующей в Интерполе системой «красных уведомлений», ведя охоту на политических противников России за границей.

Так или иначе, начатые в последний момент лоббистские усилия увенчались успехом, и Прокопчук проиграл, причем существенно. Но в связи с этим возникает третий вопрос. Решительно настроенный альянс в составе США и Британии, плюс несколько стран, у которых есть вполне реальные причины бояться России (Украина, прибалтийские государства) сумели заблокировать избрание российского представителя на должность президента международной организации, в которой 192 члена. Это одна из самых представительных международных организаций после ООН

Безусловно, у Прокопчука есть свои недостатки. Но конкретные возражения против его кандидатуры можно предъявить очень многим международным чиновникам. Среди них немало таких, кто поддерживает связи с лидером своей страны (хотя далеко не все российские чиновники связаны с Путиным). Прокопчук мог иметь связи с КГБ, а мог и не иметь (я бы сказала, что это маловероятно, поскольку российское Министерство внутренних дел руководит полицией, а российские спецслужбы работают отдельно от него и часто с ним соперничают). А выдвинутое против него обвинение в том, что он злоупотреблял системой «красных уведомлений», которые представляют собой международный ордер на арест, можно предъявить правоохранительным органам многих стран. В одной стране человек может быть преступником, а в другой — политическим диссидентом. Поэтому и существует международная система предоставления убежища.

Я говорю все это не для того, чтобы оправдать Прокопчука. Меня интересует другое. Может, истинная причина противодействия его избранию на пост главы Интерпола кроется не в его провинностях и недостатках, а в том, что он русский? А если россияне из этого случая сделают вывод о том, что у граждан их страны нет никаких перспектив на повышение в рядах международных организаций, или что таких перспектив у них гораздо меньше, чем, скажем, у китайцев, то у них может возникнут уверенность, что для русских существуют одни правила, а для всех остальных другие. И самым естественным образом они зададут вопрос: а стоит ли вообще вступать в такие организации?

У любого клуба есть правила, которые распространяются на всех его членов. Если Москва придет к выводу, что правила клуба действуют иначе в отношении России (к таким клубам можно отнести, например, Всемирное антидопинговое агентство Организацию по запрещению химического оружия , а теперь еще Интерпол), то она может решить, что из их состава надо просто выйти, и что она вполне может плохо себя вести. Скажем, незаконными способами получать информацию, к которой имеют доступ члены таких организаций. Конечно, Россия должна соблюдать международные правила, и от нее надо требовать такого соблюдения. Но это предполагает, что к ней надо относиться как к любому другому члену соответствующей организации, и судить о ней следует по тем же правилам, которые действуют в отношении остальных. Но в случае с выборами в Интерполе это далеко не так.

Комментарии читателей

rhyope1

В международных делах время от времени неизбежна определенная доля лицемерия. Но я опасаюсь, что в вопросе прав человека Запад превратил его в добродетель.

Tough guy

Согласен с Дежевски. У нас должны быть равные возможности для всех убийц! А иначе у нас получится дискриминация против русских убийц, что абсолютно несправедливо. Мы же не можем подвести Россию, правда? Благородная страна! Она всего лишь убивает людей за границей и проводит международные кампании по распространению фашизма. Что, черт возьми, в этом плохого?

Jasthom

Смотрите, взгляды у Дежевски действительно кажутся пророссийскими. Но зачем нужна либеральная газета, если она не может показывать другие точки зрения? Мы сами превратимся в экстремистов, если начнем блокировать мнения, с которыми не согласны.

Mark 2 kenny