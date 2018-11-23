Путин похвалил Грефа

«Я поздравляю Сбербанк. Хорошая работа», — приводит «Интерфакс» слова российского лидера.

Перед началом заседания Путин в сопровождении Грефа осмотрел территорию комплекса, проехав по его территории на электрокаре. Он также посетил детский парк «Гринвуд» и японский сад.

Сбербанк в 2011 году инвестировал $186 млн в реконструкцию санаторно-курортного комплекса «Мрия». Старое здание было снесено, и на его месте возвели новое.