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Путин похвалил Грефа 

News.ru 1 час назад
Владимир Путин выразил благодарность главе Сбербанка Герману Грефу за то, что он предоставил хорошую площадку для проведения заседания президиума Госсовета в курортном комплексе «Мрия».
«Я поздравляю Сбербанк. Хорошая работа», — приводит «Интерфакс» слова российского лидера.
Перед началом заседания Путин в сопровождении Грефа осмотрел территорию комплекса, проехав по его территории на электрокаре. Он также посетил детский парк «Гринвуд» и японский сад.
Сбербанк в 2011 году инвестировал $186 млн в реконструкцию санаторно-курортного комплекса «Мрия». Старое здание было снесено, и на его месте возвели новое.
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Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , Интерфакс , Политика , Видео
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