Путин похвалил Грефа 

Владимир Путин выразил благодарность главе Сбербанка Герману Грефу за то, что он предоставил хорошую площадку для проведения заседания президиума Госсовета в курортном комплексе «Мрия».
«Я поздравляю Сбербанк. Хорошая работа», — приводит «Интерфакс» слова российского лидера.
Перед началом заседания Путин в сопровождении Грефа осмотрел территорию комплекса, проехав по его территории на электрокаре. Он также посетил детский парк «Гринвуд» и японский сад.
Сбербанк в 2011 году инвестировал $186 млн в реконструкцию санаторно-курортного комплекса «Мрия». Старое здание было снесено, и на его месте возвели новое.