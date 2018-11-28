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Лавров рассказал о точке, в которую вторглись корабли ВМС Украины 

РИА Новости + ещё 39 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Вторжение украинских кораблей произошло в точке, признававшейся началом территориальных вод России всеми, в том числе Киевом, еще до 2014 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
"Согласно этим фактам, даже если абстрагироваться от того, что произошло в марте 2014 года в Крыму, нарушение украинскими судами территориальных вод Российской Федерации состоялось в той точке, которая и до 2014 года официально признавалась всеми, включая Украину, началом территориальных вод Российской Федерации", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой.
Российский президент Владимир Путин ранее обратил внимание, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды, которые были российскими еще до присоединения Крыма, назвал инцидент нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников нынешней киевской власти и указал на признаки заготовленной заранее провокации.
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Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Политика , Армия
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