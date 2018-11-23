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Путин назвал основные цели работы над майским указом 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по реализации майского указа заявил, что людям нужны конкретные результаты работы.
"Знаю, что формат сегодняшнего президиума необычным является. Вы собрались на двухдневную фактически сессию. Вчера работали, сегодня уже с утра работали. Тема у нас важная, тема исполнения указа майского этого года", — сказал Путин.
"Собственно говоря, дело не в указе и дело не в нацпроектах, в которые упакована наша совместная работа по достижению известных и необходимых для страны показателей. Дело в результатах этой работы в будущем. Нам нужны конкретные результаты, людям нужны конкретные результаты", — заявил Путин.
Он отметил, что нужно добиться прорыва в развитии конкретных отраслей.
"Именно прорыва по таким важнейшим направлениям как здравоохранение, образование, инфраструктура и многое другое, но именно для того, чтобы ситуация менялась в стране к лучшему, чтобы люди стали лучше", — добавил президент.
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Владимир Путин , Политика
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