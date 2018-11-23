Путин рассказал о нужных россиянам зарплатах

Президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты и пенсии россиян должны выражаться не в процентах и статистике, а в реальных деньгах. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Путин сделал на расширенном заседании Госсовета, где обсуждалась реализация нового «майского указа». По его словам, власти не нужны показатели зарплат в «красивых и гладких формулировках».

«<…> Нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали», — заявил президент.

В октябре Путин назвал одной из системных задач властей «более ощутимый» рост зарплат и реальных доходов россиян.

В новом «майском указе» президента определены цели развития России до 2024 года, в частности, снижение уровня бедности в два раза, рост продолжительности жизни россиян до 78 лет и попадание страны в топ-5 крупнейших экономик мира.