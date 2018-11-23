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Путин рассказал о нужных россиянам зарплатах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты и пенсии россиян должны выражаться не в процентах и статистике, а в реальных деньгах. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Путин сделал на расширенном заседании Госсовета, где обсуждалась реализация нового «майского указа». По его словам, власти не нужны показатели зарплат в «красивых и гладких формулировках».
«<…> Нужно, чтобы все это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди почувствовали», — заявил президент.
В октябре Путин назвал одной из системных задач властей «более ощутимый» рост зарплат и реальных доходов россиян.
В новом «майском указе» президента определены цели развития России до 2024 года, в частности, снижение уровня бедности в два раза, рост продолжительности жизни россиян до 78 лет и попадание страны в топ-5 крупнейших экономик мира.
Владимир Путин , Политика
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