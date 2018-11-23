Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил задержания по делу о хищениях при строительстве резиденции российского лидера в Сочи. При это он заявил, что Владимира Путина в этой истории упоминать некорректно.
«Здесь не главное, что это «дача Путина», тем более это не дача Путина, а государственная дача. У Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги», — цитирует представителя главы государства «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее бывший замдиректора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следователям о хищениях, которые совершали подрядчики ФСО и Минкультуры из предприятия «БалтСтрой», принадлежащего миллиардеру Дмитрию Михальченко. Речь идёт о работах на 17 объектах, в том числе в резиденции Бочаров ручей в Сочи.