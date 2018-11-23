Песков назвал обычным делом учения ФСО в Кремле

«Проведение подобных учений — вполне нормальная практика. Вы знаете, что Кремль — это резиденция главы государства, действующая. И хотя большая часть этой резиденции открыта для публики, но всё-таки это режимный объект», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что не может сообщить о стадиях учений и о том, что будет происходить на каждой из них, сказав лишь, что об этом «нужно в ФСО спрашивать».

Пресс-секретарь главы государства также не стал отвечать на вопрос, были ли на прикреплённых к вертолётам тросах манекены или сотрудники спецслужб, добавив, что если в ФСО не хотят делиться такой информацией, значит, она, вероятнее всего, секретная.

Песков также напомнил, что Владимир Путин с 2012 года летает в Кремль и из Кремля на вертолётах.

Ранее, как сообщал News.ru, пользователи социальных сетей обратили внимание на авиационную активность в районе Кремля. Сначала в ФСО отказались объяснять случившееся, однако на следующий день центр по связям с прессой и общественностью ведомства сообщил, что в столице проходили плановые учения.