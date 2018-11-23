Депутат рассказал, о чем свидетельствуют учения ВСУ в Азовском море

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщил в пятницу пресс-центр объединенных сил Украины

"Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, во время учений военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" "условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу".

"Безусловно, данные учения свидетельствуют о попытках провокаций со стороны украинских властей, ВСУ в частности. Что должно еще раз заострить внимание Европейского союза на ситуации в Азовском море, ЕС должен заявить властям Украины о недопустимости провокаций. Кроме того, это говорит о необходимости принятия соответствующих мер с нашей стороны для предотвращения нарушений норм международного права, к которым, к сожалению, сегодня есть предпосылки, а иногда и есть прямое нарушение со стороны украинских властей. Хочу подчеркнуть, что в целом тех сил и средств, которые сосредоточены на этом направлении, достаточно для недопущения провокаций. Но вместе с тем, если будет еще большее осложнение обстановки, мы готовы еще более усилить данное направление", — сказал Юрий Швыткин.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту также был задержан российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.