Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря, они отработали условный обстрел кораблей противника на подходах к берегу, сообщил в пятницу пресс-центр объединенных сил Украины.
"Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, во время учений военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, а реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" "условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу".
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем связаны подобные учения.
"Безусловно, данные учения свидетельствуют о попытках провокаций со стороны украинских властей, ВСУ в частности. Что должно еще раз заострить внимание Европейского союза на ситуации в Азовском море, ЕС должен заявить властям Украины о недопустимости провокаций. Кроме того, это говорит о необходимости принятия соответствующих мер с нашей стороны для предотвращения нарушений норм международного права, к которым, к сожалению, сегодня есть предпосылки, а иногда и есть прямое нарушение со стороны украинских властей. Хочу подчеркнуть, что в целом тех сил и средств, которые сосредоточены на этом направлении, достаточно для недопущения провокаций. Но вместе с тем, если будет еще большее осложнение обстановки, мы готовы еще более усилить данное направление", — сказал Юрий Швыткин.
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту также был задержан российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. А в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.