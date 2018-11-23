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Захарова разъяснила появление новых видео с Петровым и Бошировым 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
«Вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — заявила газете ВЗГЛЯД спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя опубликованные Скотланд-Ярдом новые видео с участием россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — считает Захарова.
«Слишком банально? Ну, как умеют», — добавила она.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес после завершения переговоров с британским премьером Терезой Мэй по Гибралтару заявил, что Мадриду и Лондону не удалось сблизить свои позиции.
«Если не будет изменений, мы наложим вето на (соглашение Британии и ЕС по условиям) Brexit», — заявил премьер-министр Испании.
Накануне Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару.
На фоне заявлений Мадрида полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с перемещением россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по британскому городу Солсбери.
Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко обратил внимание, что со стороны британского правительства не было никакого официального запроса о личностях Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.
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Александр Яковенко , Тереза Мэй , Педро Санчес , Мария Захарова , Александр Петров , Руслан Боширов , МИД , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Политика
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