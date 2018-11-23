Захарова разъяснила появление новых видео с Петровым и Бошировым

«Новые «свидетельства» неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют. Я уже не задаю риторических вопросов. Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — считает Захарова.

«Слишком банально? Ну, как умеют», — добавила она.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес после завершения переговоров с британским премьером Терезой Мэй по Гибралтару заявил, что Мадриду и Лондону не удалось сблизить свои позиции.

«Если не будет изменений, мы наложим вето на (соглашение Британии и ЕС по условиям) Brexit», — заявил премьер-министр Испании.

Накануне Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару.

На фоне заявлений Мадрида полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с перемещением россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по британскому городу Солсбери.