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США призвали Россию повлиять на Тегеран, чтобы Иран ушел из Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США призывают Россию использовать свое влияние на Дамаск и Тегеран, чтобы Иран вывел свои силы из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы призываем Россию использовать все имеющееся у нее влияние на сирийское правительство и на Иран (потому что в конце концов эти три страны вместе воюют в Сирии) с тем, чтобы обеспечить вывод всех сил под командованием Ирана со всей территории Сирии в рамках решения, предполагающего отвод всех иностранных сил, за исключением российских, и возврат к ситуации 2011 года", — сказал он.
По словам дипломата, Вашингтон считает это разумным шагом.
"Что для этого потребуется — вопрос другой", — добавил Джеффри.
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РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Политика , Дамаск , Иран , Сирия , США , Тегеран
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