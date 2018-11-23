В Совфеде связали с брекситом публикацию новых видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей

«Идёт информационная война. И в ней все методы хороши для достижения цели. А она одна: на сегодняшний день у Терезы Мэй проблемы с соглашением по брекситу. В этой связи у неё конфликт в правительстве, с парламентом, политическим классом, да и с простыми британцами, которые выступают категорически против тех уступок, которые она допустила при подготовке проекта соглашения. Поэтому необходимо отвлечь общественное мнение», — сказал он.

По словам Морозова, происходят попытки «нагнетания обстановки» вокруг дела Скрипалей. Однако вряд ли это поможет правительству Мэй, полагает парламентарий.

«Снова информационная машина противостояния возвращается к сюжету о Петрове и Боширове. Но это вряд ли кого-то уже заинтересует, поскольку внимание британцев приковано к соглашению по брекситу. Это для них будущее страны, будущая жизнь, все те проблемы, с которыми им предстоит столкнуться. Поэтому такие манёвры Скотленд-Ярда не помогут Терезе Мэй выйти из практически патовой для неё ситуации», — подытожил сенатор.

Ранее Скотленд-Ярд опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей. Также обнародованы фотографии флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.