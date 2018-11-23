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Голикова назвала одно из основных условий роста рождаемости в России 

РИА Новости + ещё 8
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что доступность жилья имеет большое влияние на рождаемость, поскольку имеющая свою недвижимость семья чувствует себя увереннее и более склонна к рождению еще одного ребенка.
"Пытаемся выбрать действительно такие меры, которые бы мотивировали наши семьи к принятию решений о рождении детей. Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее", — сказала Голикова в интервью "Российской газете".
Она отметила, что как только появляется тема жилья, появляется и тема ипотеки, ее эффективности.
"Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает", — уточняет вице-премьер.
Однако, добавляет Голикова, суммарный коэффициент рождаемости у России, даже упавший, лучше европейского.
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Татьяна Голикова , "Российская газета" , Политика , Видео , Недвижимость , Общество
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