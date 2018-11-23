Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат завершил «министерскую диету»

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой

В середине октября на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что за первые три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.

"Вчера был последний день (диеты)", — сказал РИА Новости Бондаренко, отметив, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента.

"Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя", — ответил парламентарий на вопрос о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

По его словам, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к прежнему, привычному питанию. "Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах", — сказал Бондаренко.

Депутат пока не думал, каким будет его первый завтрак после "диеты". "Понимания пока нет, не думал на эту тему", — признался он.