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Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат завершил «министерскую диету» 

РИА Новости + ещё 20 8 часов назад
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко завершил эксперимент, в рамках которого питался в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой.
В середине октября на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого решил прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Депутат ранее рассказал, что за первые три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.
"Вчера был последний день (диеты)", — сказал РИА Новости Бондаренко, отметив, что утром в пятницу намерен взвеситься и узнать, насколько похудел по итогам эксперимента.
"Прожить без потерь для здоровья, безусловно, нельзя", — ответил парламентарий на вопрос о том, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.
По его словам, ему неизвестно, как долго он будет возвращаться к прежнему, привычному питанию.
"Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах", — сказал Бондаренко.
Депутат пока не думал, каким будет его первый завтрак после "диеты". "Понимания пока нет, не думал на эту тему", — признался он.
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Николай Бондаренко , Наталья Соколова , КПРФ , РИА Новости , Политика , Видео
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