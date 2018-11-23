Депутат заявил о потере здоровья из-за «министерской диеты»

Саратовский депутат Николай Бондаренко завершил эксперимент с питанием на 3,5 тысячи рублей и заявил, что прожить на эту сумму без потерь для здоровья нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверг, 22 ноября, был последним днем эксперимента. Утром 23 ноября Бондаренко взвесится и выяснит, насколько он похудел.

Пока депутат не знает, как долго он будет возвращаться к своему стандартному меню. Диетологи предостерегли его от жирной пищи, сладкого и продуктов в больших количествах.

Ранее Бонадеренко предложил провести такой эксперимент областному министру труда Наталье Соколовой , заявившей, что она смогла бы питаться на прожиточный минимум, так как 20 лет не ест мясо. Она предлагала повысить прожиточный минимум на 288 рублей, хотя в областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей.

От эксперимента чиновница отказалась, заявив, что ей это не позволяет «статус министра» и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность». Позже Соколову уволили.

Бондаренко начал эксперимент 24 октября. В один из первых дней в его меню вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Он говорил, что за три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.