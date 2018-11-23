Саратовский депутат Николай Бондаренко завершил эксперимент с питанием на 3,5 тысячи рублей и заявил, что прожить на эту сумму без потерь для здоровья нельзя. Об этом сообщает РИА Новости.
Четверг, 22 ноября, был последним днем эксперимента. Утром 23 ноября Бондаренко взвесится и выяснит, насколько он похудел.
Пока депутат не знает, как долго он будет возвращаться к своему стандартному меню. Диетологи предостерегли его от жирной пищи, сладкого и продуктов в больших количествах.
Ранее Бонадеренко предложил провести такой эксперимент областному министру труда Наталье Соколовой, заявившей, что она смогла бы питаться на прожиточный минимум, так как 20 лет не ест мясо. Она предлагала повысить прожиточный минимум на 288 рублей, хотя в областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей.
От эксперимента чиновница отказалась, заявив, что ей это не позволяет «статус министра» и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность». Позже Соколову уволили.
Бондаренко начал эксперимент 24 октября. В один из первых дней в его меню вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Он говорил, что за три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.