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Росгвардия задержит нарушителей водных границ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES
С 23 ноября 2018 года войска нацгвардии вправе доставлять в служебное помещение органов МВД граждан, управляющих судами и нарушивших границы запретных или временно опасных для плавания районов.
Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 12 ноября 2018 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Помимо доставки нарушителей в органы правопорядка, поправки к КоАП дают Росгвардии возможность препровождать в российские порты или на специализированные стоянки суда, в том числе и иностранные. Туда же службой будут доставляться орудия совершения административного правонарушения.
Полномочия касаются случаев, когда нет возможности составить протокол об административном правонарушении на месте.
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