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Ни в НАТО, ни в Евросоюзе не ждут Украину, заявили в Госдуме 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
НАТО и Европейский союз не ждут вступления Украины в эти организации, потому что для ЕС Киев станет очередным нахлебником, а для Североатлантического альянса страна не представляет никакой ценности, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее президент Петр Порошенко, аргументируя необходимость вступления Украины в НАТО и ЕС, заявил, что это станет сигналом для России.
"Украина суверенная страна, она может вступать в любые организации. Другой вопрос, насколько мне известно, что ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут. Потому что для ЕС Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточно-европейские страны, которые туда вступают", — сказал РИА Новости Морозов.
Он отметил, что для НАТО Украина также не представляет никакой ценности.
"Для НАТО Украина не представляет никакой ценности, поскольку обладает очень слабой армией, неспособной даже на то, чтобы противостоять ополченцам Донбасса", — сказал он.
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Петр Порошенко , Антон Морозов , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , НАТО , РИА Новости , Политика , Армия , Видео , В мире
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