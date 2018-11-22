МИД: Запад выдумал проблему Азовского моря

Григорий Карасин. Запад специально придумал проблему Азовского моря, поскольку Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию , считает замглавы МИД

«Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашёл очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему», — заявил замминистра, которого цитирует «Коммерсант».

Статс-секретарь подчеркнул, что для западной стороны не важна сама проблема. Им нужен только «новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций», подчеркнул Карасин.