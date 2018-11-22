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МИД: Запад выдумал проблему Азовского моря 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Mikhail Palinchak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Запад специально придумал проблему Азовского моря, поскольку Крым больше не воспринимается в качестве острого сюжета и инструмента давления на Россию, считает замглавы МИД Григорий Карасин.
«Азовская тема вброшена в информационное пространство намеренно и натужно. Нынешний киевский режим в координации со своими зарубежными покровителями нашёл очередную созданную на пустом месте антироссийскую тему», — заявил замминистра, которого цитирует «Коммерсант».
Статс-секретарь подчеркнул, что для западной стороны не важна сама проблема. Им нужен только «новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций», подчеркнул Карасин.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Луценко заявила, что Киев «жёстко ответит» Москве на возможное перекрытие Азовского моря. Как писал News.ru, на такие меры РФ может пойти в ответ на задержание Украиной судов, заходивших ранее в порты Крыма. По словам Луценко, Украина якобы имеет несколько исков о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.
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Комментарии
Григорий Карасин , Ирина Луценко , МИД , Верховная Рада , Политика , Республика Крым
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