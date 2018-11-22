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Саркози неожиданно приехал в Россию и рассказал о дружбе с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву заявил, что всегда был другом российского лидера Владимира Путина, и отметил, что Россия вновь стала могущественной державой.
«Вы живете здесь, вы русские и вы даже не предполагаете, на каком уровне ваш престиж и ваш имидж изменился на международной арене. Россия вновь стала могущественной державой, Россия знает свое место на международной арене и Россия знает свою судьбу. В конце я хочу сказать, что я всегда был другом Владимира Путина, потому что это тот человек, с которым можно разговаривать, даже несмотря на разногласия», — передает его слова РИА «Новости».
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В Москву он приехал на предновогодний прием Российского фонда прямых инвестиций. На сцене находились вместе с Саркози спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Саркози также обратился к Дмитриеву, выразив надежду, что в следующем году он снова позовет бывшего президента Франции на прием. После этого он сказал на русском «спасибо» и пожал Дмитриеву и Иванову руки.
После окончания своего президентского срока (с 2007 по 2012 годы) Саркози неоднократно совершал частные визиты в Россию, в том числе встречался с Путиным.
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Николя Саркози , Сергей Иванов , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Политика , Видео , Москва , Франция
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