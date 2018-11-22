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Посольство России направило МИД Британии новую ноту по делу Скрипалей 

RT на русском + ещё 4 40 минут назад
Фото: Reuters
Посольство России направило очередную ноту в МИД Великобритании в связи с делом об отравлении в Солсбери. Об этом заявили в пресс-службе дипломатической миссии.
«В документе британской стороне указано на явное нарушение Лондоном международного права и отказ России в её законном праве получить полную информацию о российских гражданах, которые до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей», — приводит РИА Новости сообщение.
Дипломаты напомнили британской стороне о её отказе на предложения России о сотрудничестве, в том числе на запрос Генеральной прокуратуры о правовой помощи в рамках уголовного дела.
Как отмечается, за «прошедшие почти девять месяцев после инцидента в Солсбери посольство направило несколько десятков нот и писем» в адрес британских ведомств.
«Россия продолжит требовать от британских властей предоставить исчерпывающую информацию об инциденте, обеспечить консульский доступ к российским гражданам и, наконец, начать совместное открытое расследование с участием наших представителей», — подчёркивается в сообщении.
Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что не получали ни одного запроса по расследованию «дела Скрипалей».
При этом в начале октября стало известно, что ведомство получило от Великобритании официальный отказ в отношении оказания помощи по данному делу.
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МИД , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Политика , Великобритания
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