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Депутаты Госдумы собрались в Турцию вызволять девочку-россиянку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Турцию в ближайшее время отправятся депутаты Госдумы, чтобы решить вопрос с возвращением 10-летней девочки, которую забрали и насильно удерживают на территории Турции.
«Наш комитет принял решение о создании рабочей группы и направлении депутатов к своим коллегам в турецкий парламент для того, чтобы на месте разобраться с этой ситуацией и попытаться забрать девочку и вернуть ее маме. Печально, когда наши дети незаконно удерживаются за границей», — сказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Он добавил, что всего в состав группы для посещения Турции войдут три депутата, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали о том, что являющийся турком бывший супруг жительницы России Зарины Албегоновой забрал и увез в Турцию старшую дочь. При этом все дети пары имеют российское гражданство, а сам брак в 2004 году был зарегистрирован на территории России.
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Виктор Водолацкий , Госдума , Парламент Турции , РИА Новости , Политика , Турция
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