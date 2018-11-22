Депутаты Госдумы собрались в Турцию вызволять девочку-россиянку

Турцию в ближайшее время отправятся депутаты Госдумы , чтобы решить вопрос с возвращением 10-летней девочки, которую забрали и насильно удерживают на территории Турции.

«Наш комитет принял решение о создании рабочей группы и направлении депутатов к своим коллегам в турецкий парламент для того, чтобы на месте разобраться с этой ситуацией и попытаться забрать девочку и вернуть ее маме. Печально, когда наши дети незаконно удерживаются за границей», — сказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Он добавил, что всего в состав группы для посещения Турции войдут три депутата, передает РИА «Новости»

Ранее СМИ сообщали о том, что являющийся турком бывший супруг жительницы России Зарины Албегоновой забрал и увез в Турцию старшую дочь. При этом все дети пары имеют российское гражданство, а сам брак в 2004 году был зарегистрирован на территории России.