Путин посоветовал ориентироваться в истории России не только на Карамзина

Путин в четверг посетил новый военный технополис "Эра" в Анапе , который должен в полном объеме заработать в конце 2019 года, и провел совещание по военной тематике.

Перед совещанием глава государства посетил образовательный блок жилого кампуса технополиса, и в интерактивном читальном зале электронной библиотеки Путину рассказали о возможностях хранилища, которое может вместить более 10 миллионов книг. На примере поиска одного из томов "Истории государства Российского" 1824 года издания президенту показали, как при помощи созданной электронной сети можно отыскать необходимый фолиант Николая Карамзина в различных российских библиотеках, не выходя из корпуса "Королев".

"Нужно и другие источники искать. Карамзин, он сторонник западного происхождения российского государства. Есть и другие исследователи, которые думают иначе", — сказал Путин, добавив, что надо иметь возможность сравнить разные точки зрения на эту проблему.

Еще одной книгой, найденной удаленно по поиску, оказался толковый словарь Владимира Даля. Один из операторов научной роты, работавший в библиотеке, рассказал главе государства, что его специальностью является технологическое обеспечение машиностроительных производств, сделав при этом в слове "обеспечение" ударение на предпоследний слог.

"У Даля написано — обеспЕчение", — с улыбкой исправил ошибку в ударении Путин.

Уходя, президент по просьбе военнослужащих оставил на большой фотографии всего комплекса технополиса свое напутствие военным ученым: "Служите Отечеству — это особое счастье и честь. Желаю удачи!".