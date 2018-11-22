В Совфеде рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Данное заявление он сделал во время встречи со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове Кентом Херстедтом.

"Мы ожидаем северокорейского лидера с визитом, сейчас идут согласования сроков и формата (его визита. — "Газета.ru")", — сказал Косачев.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите Ким Чен Ына в Россию в ноябре.