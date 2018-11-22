Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев заявил, что в настоящее время сроки визита Ким Чен Ына согласовываются, передает РИА "Новости".
Данное заявление он сделал во время встречи со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове Кентом Херстедтом.
"Мы ожидаем северокорейского лидера с визитом, сейчас идут согласования сроков и формата (его визита. — "Газета.ru")", — сказал Косачев.
Ранее в Кремле прокомментировали сообщения СМИ о визите Ким Чен Ына в Россию в ноябре.
Газета.Ru: последние новости
Лавров: США зациклились на санкциях Россия хочет понять трактовку Японией декларации 1956 года Захарова назвала Бутину жертвой обострившейся русофобии
Чен Ким , Константин Косачев , Совет Федерации , Газета.Ru , РИА Новости , Политика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить255
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей136
Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки28
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов305
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца8
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение