Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заявил, что в США зациклились на санкциях 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Отношения Москвы и Вашингтона остаются заложниками разборок в американской политической элите, при этом зацикленность Штатов на санкциях приобрела параноидальный характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi.
"В Москве сохраняется настрой на налаживание нормальных, конструктивных отношений с Вашингтоном. Однако пока они остаются заложниками разборок в американской политической элите, многие представители которой не стесняются разыгрывать "российскую карту" в своих целях, в том числе предвыборных", — сказал Лавров.
По его словам, с их подачи в СМИ культивируется недоверие к России, подогреваются русофобские настроения. "О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю. Зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер", — заявил глава МИД РФ.
По его мнению, сформированный в предшествующие десятилетия фундамент связей, "и без того сильно разрушенный при (бывшем президенте США — ред.) Бараке Обаме, продолжает деградировать". "Огромный потенциал сотрудничества не используется, что тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня", — указал он.
"Москва открыта к выстраиванию взаимовыгодного партнерства с Вашингтоном. Однако оно должно базироваться на принципах взаимного уважения и учета интересов. Понимания этого мы у американских партнеров пока не видим", — заявил Лавров.
"Все же рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне, в конце концов, возобладает. Это отвечало бы интересам не только народов России и США, но и всего мирового сообщества", — добавил он.
Последние новости
МИД обвинил НАТО в обмане мирового масштаба Умер начальник ГРУ Игорь Коробов Финны потребовали вернуть Карелию
Комментарии
Барак Обама , Сергей Лавров , МИД , Политика , Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить242
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей130
Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки20
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов296
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца6
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение