Песков анонсировал заседание Госсовета в «весьма интересном» формате

В пятницу президент Владимир Путин проведет в Ялте заседание президиума Госсовета по вопросам реализации майских указов в «весьма интересном» формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Завтра президент работает в Крыму, в гостинице «Мрия», он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе», — передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что эта важная тема неоднократно обсуждалась с правительством, однако до сих пор не обсуждалась предметно с руководителями регионов. В Ялте это обсуждение состоится.

По словам Пескова, формат совещания «обещает быть весьма интересным».