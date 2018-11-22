Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков анонсировал заседание Госсовета в «весьма интересном» формате 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
В пятницу президент Владимир Путин проведет в Ялте заседание президиума Госсовета по вопросам реализации майских указов в «весьма интересном» формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра президент работает в Крыму, в гостинице «Мрия», он проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам выполнения задач, обозначенных президентом в его майском указе», — передает его слова РИА «Новости».
Названа дата большой пресс-конференции Путина
Он отметил, что эта важная тема неоднократно обсуждалась с правительством, однако до сих пор не обсуждалась предметно с руководителями регионов. В Ялте это обсуждение состоится.
По словам Пескова, формат совещания «обещает быть весьма интересным».
Пресс-служба Кремля отмечает, что заседание состоится в новом формате — неформальный диалог Путина с главами субъектов. Участниками будут выработаны предложения по конкретным мерам, которые позволят наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую Абэ рассказал о 23 встречах с Путиным Лавров заявил о параноидальной зацикленности США на санкциях
Комментарии18
Дмитрий Песков , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Политика , Видео , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто насиловал дознавателя? Полицейских могут выпустить255
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей136
Проект Крымского моста изменят из-за неожиданной находки28
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов305
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца8
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
00:14
Женщину ударили ножом у подъезда в Москве
Происшествия
01:04
Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца
Шоу-бизнес
01:00
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Новости Москвы
00:14
Собаке помогли выбраться из-под бетонной плиты
Общество
00:35
Пизанская башня выпрямляется
В мире Статьи
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение