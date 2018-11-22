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Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae, знаменитый манерой посыпания солью мясных блюд, приготовил обед для главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадры опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач».
На ролике видно, как Нусрет ловко сыпет специи на блюдо фирменным жестом, а затем насаживает кусок мяса на нож и дает его Кадырову.
Нусрет Гекче прославился в январе 2017-го, выложив клип в Twitter, в котором он виртуозно разделывал стейк и посыпал его солью. Манера солить, изогнув руки, сделала повара популярным мемом.
В феврале стало известно, что в Нью-Йорке, где открыт ресторан Гекче, началось расследование. Метод приготовления стейков противоречит нью-йоркским санитарным нормам. Сотрудникам общепита нельзя прикасаться к готовым блюдам и носить золотые наручные часы.
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Нусрет Гекче , Рамзан Кадыров , Политика , Видео , Чеченская Республика
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