Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа

На ролике видно, как Нусрет ловко сыпет специи на блюдо фирменным жестом, а затем насаживает кусок мяса на нож и дает его Кадырову.

Нусрет Гекче прославился в январе 2017-го, выложив клип в Twitter, в котором он виртуозно разделывал стейк и посыпал его солью. Манера солить, изогнув руки, сделала повара популярным мемом.

В феврале стало известно, что в Нью-Йорке, где открыт ресторан Гекче, началось расследование. Метод приготовления стейков противоречит нью-йоркским санитарным нормам. Сотрудникам общепита нельзя прикасаться к готовым блюдам и носить золотые наручные часы.