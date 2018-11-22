Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

В Риме Лавров может встретиться с новым президентом и главой МИД Ирака 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, 23 ноября в Риме на полях конференции по Средиземноморью может встретиться с новым президентом Ирака и главой МИД страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В октябре президентом Ирака стал Бархам Салех, главой МИД — Мухаммад Али аль-Хаким.
"Я не исключаю, что завтра в Риме, на полях конференции по Средиземноморью будет встреча Сергея Викторовича с иракской делегацией в составе президента Ирака и министра иностранных дел. Мы ожидаем", — сказал Богданов.
Ранее он заявил, что Москва и Багдад прорабатывают возможность визита в РФ нового главы МИД Ирака в начале 2019 года.
Последние новости
Участница телешоу покончила с собой после издевательств в Сети Умер начальник ГРУ Игорь Коробов Финны потребовали вернуть Карелию
Михаил Богданов , Мухаммад Али , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Политика , Ирак , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят265
США испытали новое ядерное оружие209
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов119
Пельш экстренно госпитализирован12
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан199
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
00:46
Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь
Общество Интернет
00:53
Помощница Пельша опровергла его госпитализацию
Шоу-бизнес
30:28
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан
Украина В мире
01:18
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Криминал Происшествия
00:18
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение