В Госдуме заступились за Егора Летова и раскритиковали Мединского

«Министр культуры Владимир Мединский заявил, что поклонники музыканта Егора Летова — это узкая маргинальная аудитория. Что ж, пусть министр знает, что среди этой "узкой" аудитории есть не только маргиналы, но и лидеры парламентских партий», — заявил Миронов.

Глава партии решил не скрывать, что является фанатом Летова: «Музыка Егора Летова — это мощнейшая энергетика, живой ритм, незатейливые мелодии, яркие тексты и хлёсткие рифмы. Я очень люблю его творчество!».

Миронов также раскритиковал речь Мединского. «Возможно, Владимир Мединский никогда не слушал "Гражданскую оборону". В любом случае говорить в таком тоне о творчестве всенародно известного музыканта непозволительно», — сказал он и посоветовал министру познакомиться с творчеством музыканта поближе.

«В 2016 году вдова Егора Летова Наталья Чумакова подарила мне диск с фильмом "Здорово и вечно", рассказывающем о жизни музыканта. Если Владимир Ростиславович хочет понять, каким был Летов, каким была его музыка, то я обязательно поделюсь с ним этим фильмом. Уверен, равнодушным министр не останется, а после просмотра возьмёт свои слова обратно!», — продолжил Миронов.