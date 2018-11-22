Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал о своей любви к творчеству Егора Летова и отчитал министра культуры России Владимира Мединского. Об этом политик написал в своем профиле во «ВКонтакте».
«Министр культуры Владимир Мединский заявил, что поклонники музыканта Егора Летова — это узкая маргинальная аудитория. Что ж, пусть министр знает, что среди этой "узкой" аудитории есть не только маргиналы, но и лидеры парламентских партий», — заявил Миронов.
Глава партии решил не скрывать, что является фанатом Летова: «Музыка Егора Летова — это мощнейшая энергетика, живой ритм, незатейливые мелодии, яркие тексты и хлёсткие рифмы. Я очень люблю его творчество!».
Миронов также раскритиковал речь Мединского. «Возможно, Владимир Мединский никогда не слушал "Гражданскую оборону". В любом случае говорить в таком тоне о творчестве всенародно известного музыканта непозволительно», — сказал он и посоветовал министру познакомиться с творчеством музыканта поближе.
«В 2016 году вдова Егора Летова Наталья Чумакова подарила мне диск с фильмом "Здорово и вечно", рассказывающем о жизни музыканта. Если Владимир Ростиславович хочет понять, каким был Летов, каким была его музыка, то я обязательно поделюсь с ним этим фильмом. Уверен, равнодушным министр не останется, а после просмотра возьмёт свои слова обратно!», — продолжил Миронов.
Ранее министр культуры отнес фанатов группы «Гражданская оборона» к маргиналам. Также Мединский, говоря о возможности дать омскому аэропорту имя Егора Летова, заявил, что присваивать объектам имена живых — дурной тон. «Он не жив», — напомнили журналисты. Позже глава Минкульта объяснил, что имел в виду не Летова, а лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.