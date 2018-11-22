Омские единороссы дадут «партийную оценку» депутату Алексею Провозину

Омское издание "Суперомск" в среду сообщило, что на заседании одного из комитетов горсовета Омска Провозин назвал ненормальной практику предоставления бесплатных участков многодетным за счет муниципального бюджета. Позднее Провозин в комментарии изданию "Новый Омск" пояснил, выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, купил участок у многодетной семьи и требует бесплатного подведения к нему коммуникаций. В четверг секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил секретарю омского регионального отделения партии Юрию Тетянникову разобраться в ситуации.

"Наша партия в своей деятельности ставит главной задачей — благополучие людей. Особенно это касается многодетных семей, пенсионеров, малообеспеченных и безработных граждан и лиц с ограниченными возможностями. Выступлению депутата Омского городского совета Алексея Провозина в ближайшие дни будет дана партийная оценка", — приводятся в сообщении слова Тетянникова.

Глава реготделения подчеркнул, что единороссы в Омской области всегда уделяли большое внимание вопросам социальной сферы, в частности проблемам многодетных семей. Позиция партийцев, по его словам, такова, что в поддержке и в решении проблем многодетных семей должны участвовать бюджеты всех уровней.