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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Омские единороссы дадут «партийную оценку» депутату Алексею Провозину 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Региональное отделение партии "Единая Россия" в Омской области в ближайшие дни даст "партийную оценку" своему коллеге депутату горсовета Алексею Провозину после его резонансного высказывания о господдержке многодетных семей, сообщается на сайте отделения.
Омское издание "Суперомск" в среду сообщило, что на заседании одного из комитетов горсовета Омска Провозин назвал ненормальной практику предоставления бесплатных участков многодетным за счет муниципального бюджета. Позднее Провозин в комментарии изданию "Новый Омск" пояснил, выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, купил участок у многодетной семьи и требует бесплатного подведения к нему коммуникаций. В четверг секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил секретарю омского регионального отделения партии Юрию Тетянникову разобраться в ситуации.
"Наша партия в своей деятельности ставит главной задачей — благополучие людей. Особенно это касается многодетных семей, пенсионеров, малообеспеченных и безработных граждан и лиц с ограниченными возможностями. Выступлению депутата Омского городского совета Алексея Провозина в ближайшие дни будет дана партийная оценка", — приводятся в сообщении слова Тетянникова.
Глава реготделения подчеркнул, что единороссы в Омской области всегда уделяли большое внимание вопросам социальной сферы, в частности проблемам многодетных семей. Позиция партийцев, по его словам, такова, что в поддержке и в решении проблем многодетных семей должны участвовать бюджеты всех уровней.
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Комментарии
Юрий Тетянников , Андрей Турчак , Алексей Провозин , Единая Россия , ИА "СуперОмск" , Политика , Омск , Омская Область
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