Депутат Госдумы пояснила рэперам за мат

«Мат — очень древняя часть славянских языков. У каждого выражения есть свои смыслы. Это проклятья, причем проклятья страшные. Когда мы их распространяем, это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит. Поэтому они и были запрещены в домах, в церкви», — пояснила Драпеко.

Чиновница подчеркнула, что «прежде, чем рот открывать, рэпер должен подумать, к чему он призывает и что произойдет». Она отметила, что сегодня смысл бранной речи оказался утрачен.