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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

В Совфеде рассказали об ответе в случае размещения ракет у границ России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия будет следить за действиями США в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и при необходимости принимать ответные меры, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, предположив в качестве одной из них возможность размещения российских ракет на территории стран-союзников.
"США собираются, скорее всего, всерьез выйти из договора, рассчитывая, что они могут получить одностороннее преимущество в военной сфере", — сказал парламентарий в четверг на встрече со студентами Стэнфордского российско-американского форума.
По его словам, если Вашингтон выйдет из соглашения, Россия будет внимательно следить за действиями американцев и при необходимости принимать действия "ответного вынужденного характера".
"США при выходе из договора, скорее всего, пойдут на размещение ракет в непосредственной близости от российских границ за западе и на востоке", — полагает сенатор.
В данном случае, по его мнению, возможно два сценария развития событий.
"В соответствии с первым сценарием автоматически все эти объекты станут мишенями для соответствующего класса российского вооружения, и они будут уничтожаться в первую очередь в случае возникновения военного конфликта", — сказал Косачев.
В качестве второго сценария он предположил возможность "размещения российских ракет возле границ страны, а возможно, и на территории стран-союзников".
Парламентарий также пояснил, что это его личная точка зрения, никаких решений на этот счет не принималось.
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Комментарии1
Константин Косачев , Совет Федерации , Политика , США
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