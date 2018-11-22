Захарова обвинила НАТО в обмане мирового масштаба 

Руководство НАТО ввело в заблуждение весь мир, продолжив расширение альянса на восток вопреки договоренностям Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, это было обманом мирового масштаба, передает РИА Новости. Захарова подчеркнула, что за это ответственны целые страны и политические системы.
Она добавила, что ответственность за обман лежит не только на руководстве альянса и не на конкретных людях, а на целых странах и политических системах. Дипломат также призвала мировое сообщество обратить внимание на то, как негативно влияют США и их союзники на международную стабильность.
"Мы никого не хотим пугать, мы хотим обратить внимание международного сообщества на то, что по системе международной безопасности и стратегической стабильности США и теми, кто поддерживает их политику, осознанно наносится колоссальный удар", — пояснила дипломат.
В последние годы Россия неоднократно указывала на чрезмерную активность НАТО у своих западных границ. Брюссель же считает это "сдерживанием российской агрессии". В Москве отмечают, что Россия никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для нее действия.