Захарова обвинила НАТО в обмане мирового масштаба

По ее словам, это было обманом мирового масштаба, передает РИА Новости . Захарова подчеркнула, что за это ответственны целые страны и политические системы.

Она добавила, что ответственность за обман лежит не только на руководстве альянса и не на конкретных людях, а на целых странах и политических системах. Дипломат также призвала мировое сообщество обратить внимание на то, как негативно влияют США и их союзники на международную стабильность.

"Мы никого не хотим пугать, мы хотим обратить внимание международного сообщества на то, что по системе международной безопасности и стратегической стабильности США и теми, кто поддерживает их политику, осознанно наносится колоссальный удар", — пояснила дипломат.

В последние годы Россия неоднократно указывала на чрезмерную активность НАТО у своих западных границ. Брюссель же считает это "сдерживанием российской агрессии". В Москве отмечают, что Россия никому не угрожает, но не станет игнорировать потенциально опасные для нее действия.