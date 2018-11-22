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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Владимир Токарев назначен замглавы Минтранса 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой Минрегиона
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Владимира Токарева заместителем главы Минтранса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации", — говорится в документе.
Представитель Минтранса уточнил РИА Новости, что Токарев будет курировать железнодорожную отрасль. Ранее этим занимался Алан Лушников.
Токарев в 2004-2006 годах работал в "Вагонреммаше", дочерней структуре РЖД, затем был замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2008 года он перешел на пост замглавы Минрегиона, с декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность замминистра строительства и ЖКХ.
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Дмитрий Медведев , Владимир Токарев , Алан Лушников , Минтранс РФ , РЖД , РИА Новости , Политика
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