Омский единоросс получил предупреждение за слова о многодетных семьях

Омское издание "Суперомск" в среду сообщило, что на заседании одного из комитетов горсовета Омска Провозин назвал ненормальной практику предоставления бесплатных участков многодетным за счет муниципального бюджета. Позднее Провозин в комментарии изданию "Новый Омск" пояснил, выступает за поддержку "истинно многодетных семей", а не тех, кто, например, купил участок у многодетной семьи и требует бесплатного подведения к нему коммуникаций. В четверг секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил секретарю омского регионального отделения партии Юрию Тетянникову разобраться в ситуации.

"Несомненно, Провозин допустил некорректное высказывание. Поэтому сегодня в отношении него, в соответствии с уставом, было вынесено партийное взыскание в виде предупреждения о недопустимости некорректных высказываний, дискредитирующих партию. Хочу отметить, что в случае повторения инцидента речь может пойти об исключении из партии", — приводятся в сообщении реготделения ЕР слова Тетянникова.

Он отметил, что государство ведет огромную работу по поддержке семьи, материнства и детства, а в начале 2019 года будет проведен форум депутатских фракций "Единой России", где одной из тем станет депутатская этика.

На заседании президиума регионального политсовета Провозин признал, что его несколько "занесло", и принес извинения за некорректные формулировки и призвал не трактовать их как выступление против поддержки многодетных семей.

"Я, безусловно, считаю, что необходимо продолжать работу по поддержке данной категории населения. Но помощь должна быть адресной. Хотел привлечь внимание к порочной практике, когда у многодетных семей участки выкупают, перекупают и потом под прикрытием многодетных семей требуют подведения коммуникаций за счет бюджета", — сказал Провозин.

Партийцы, признав, что проблема действительно существует, решили обратиться в администрацию Омска с предложением о проведении аудита земельных участков, выделенных многодетным семьям. Областным парламентариям будет направлено предложение о возможной замене выделения участков денежной компенсацией.