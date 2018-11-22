Абэ считает, что проблему мирного договора не стоит оставлять следующим поколениям

Михаилу Гусману. Абэ считает, что проблему мирного договора не стоит оставлять следующим поколениям. Об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС

Он также добавил, что мирный договор необходим для скачкообразного прорыва в отношениях двух стран.

"Япония и Россия — это страны, чьи отношения имеют самые многообещающие перспективы. Нам хотелось бы полностью высвободить этот потенциал. Реализация потенциала японо-российских отношений принесет пользу не только нашим двум странам, но также и региону, и миру в целом. Мы и впредь будем стремиться к раскрытию имеющегося потенциала сотрудничества между нашими странами, и для скачкообразного прорыва в наших двусторонних отношений отношениях необходимо заключить мирный договор. Это выведет наши отношения на совершенно новые новый этап и принесет совершенно новые плоды для наших народов. ", — сказал Абэ.

По его словам, он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным разделяет "твердую решимость, опираясь на выросшее доверие, решить территориальную проблему и подписать мирный договор", поставив окончательную точку в этой проблеме, и "не переносить ее на плечи следующих поколений". "Мы с президентом Путиным договорились ускорить переговоры по мирному договору на основе совместной декларации 1956 года", — добавил Абэ.

Абэ подчеркнул, что объединение мощи России с технологиями и опытом Японии в рамках предложенного ранее японской стороной плана сотрудничества из восьми пунктов принесет большие плоды.

"Если объединить мощь России и технологии, и опыт Японии, то это несомненно принесет большие плоды. Нам хотелось бы, чтобы эти плоды были понятны для граждан обеих стран. Нам хотелось бы, чтобы плоды нашего сотрудничества были распространены на экономику и повседневную жизнь граждан России. Я предложил план из восьми пунктов, исходя именно из таких соображений", — сказал он.

По словам Абэ, за последние два с половиной года Россия и Япония в рамках плана из восьми пунктов смогли выработать около 150 совместных проектов в различных сферах. В частности, он привел примеры взаимодействия в области тепличного хозяйства, реабилитационной медицины и борьбы с пробками.

Российско-японские отношения вошли в принципиально новую фазу активного развития в 2016 году, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план сотрудничества между двумя странами из восьми пунктов. С того момента лидеры двух государств провели уже более 20 встреч, включая визит президента РФ в Японию и многократные поездки Абэ в Россию.

План сотрудничества подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы, развитие туризма. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 150, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.