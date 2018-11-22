Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

"В комитет поступило заявление Богданова о досрочном сложении полномочий", — сказал он.

Как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для экс-губернатора Курской области Александра Михайлова . Как ожидается, Михайлов будет наделён сенаторскими полномочиями в конце ноября — начале декабря.

Михайлов, руководивший Курской областью с 2000 года, объявил о досрочном сложении полномочий 11 октября. В ноябре он получил мандат депутата Курской облдумы.