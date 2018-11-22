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Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор от Курской области Виталий Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Андрей Кутепов.
"В комитет поступило заявление Богданова о досрочном сложении полномочий", — сказал он.
Как сообщил РИА Новости источник в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для экс-губернатора Курской области Александра Михайлова. Как ожидается, Михайлов будет наделён сенаторскими полномочиями в конце ноября — начале декабря.
Михайлов, руководивший Курской областью с 2000 года, объявил о досрочном сложении полномочий 11 октября. В ноябре он получил мандат депутата Курской облдумы.
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Виталий Богданов , Андрей Кутепов , Александр Михайлов , Совет Федерации , РИА Новости , Политика , В мире , Общество , СНГ , Курская Область
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