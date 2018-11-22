Крымский мост оброс слухами

Крымский мост — грандиозное инфраструктурное сооружение России . Теперь сотни и тысячи автомобилистов, туристов, курортников, бизнесменов ежедневно попадают на полуостров, не томясь в многочасовых очередях на паром. За шесть месяцев по мосту проехали более трёх млн автомобилей. Крымскому мосту даже посвятили одноимённый художественный фильм, вышедший в кинотеатрах осенью 2018 года.

Строительство Крымского моста велось в 2014-2018 годах. Всё это время против его возведения выступала Украина . Причины недовольства назывались разные: политические, экономические, экологические. Как результат — слухи об инженерных ошибках, дороговизне и негативном влиянии моста на окружающую среду продолжают появляться в прессе. News.ru изучил наиболее популярные.

Слух первый: мост просел

Ездить по Крымскому мосту опасно: к такому выводу пришли украинские эксперты. По их мнению, опоры моста смещаются со скоростью до 0,9 см в год, это может вызвать обрушение и грандиозную трагедию.

Инфоцентр «Крымский мост» назвал слухи о проседании мифом. Ведь мост — важный и очень «распиаренный» объект, и проектная документация по нему проверялась не один раз. Во всяком случае, намного чаще, чем обычно в таких случаях.

Кроме того, на мосту каждый день в режиме реального времени ведётся мониторинг, рассказал News.ru технический директор Института «Гипростроймост — Санкт-Петербург Игорь Колюшев . По его словам, если бы имелись критические проблемы, специалисты бы их немедленно обнаружили.

«Но там никто не наблюдает никаких серьёзных просадок, да и несерьёзных тоже», — сказал собеседник News.ru.

Он отметил, что опоры любого моста садятся, если только сооружение не стоит на скале. Но в случае с Крымским мостом, это очень незначительные величины, а вовсе не те цифры — практически в сантиметрах, — о которых ведёт речь Украина.

Слух второй: мост разрушит землетрясение

Эта конспирологическая теория строится на том, что для создания моста была выбрано неудачное место. Якобы мост стоит на стыке сразу четырёх тектонических плит и пострадает от первого же подземного толчка. Игорь Колюшев назвал такое предположение «глупостью».

«Все сейсмические воздействия при строительстве моста учитывались, соответствующие технические решения принимались», — сказал он в беседе с News.ru.

Отметим, что в Крыму с IV века до нашей эры до настоящего времени произошло 77 сильных землетрясений. Последнее серьёзное бедствие было зафиксировано более сотни лет назад — в 1875 году. Большинство эпицентров находились на участке между Ялтой и Гурзуфом — на юге Крыма, причём довольно далеко от Керченского пролива.

Слух третий: мост убивает дельфинов

Сотни дельфинов якобы гибнут в Чёрном и Азовском море. Причина, которую обсуждают в соцсетях, — уничтожение экосистемы, вымирание фауны и проблемы с миграцией. Мол, из-за строительства со дна моря поднимались ил и грязь, а в процессе бурения морская живность получала «гидроакустический удар». В то же время глава Минприроды России Сергей Донской заверил, что «при проектировании Крымского моста были приняты беспрецедентные меры для исключения воздействия на экосистему», и сейчас воздействие на природу минимально.

«Мост не вредит дельфинам, особенно сейчас, когда уже перестали забивать сваи. Слухи о предполагаемом вреде — не более, чем досужий вымысел», — рассказал News.ru дельфинолог, старший научный сотрудник ФГБУ «ВНИИ Экология» (Москва) Сергей Кривохижин.

Собеседник News.ru занимался мониторингом численности и миграции дельфинов в Чёрном и Азовском морях и конкретно в Керченском проливе, в том числе во время строительства моста. По его словам, ни один из трёх видов дельфинов, которые водятся в Азовском и Чёрном морях — афалины, белобочки и морские свиньи (азовки), — от Крымского моста не пострадал.

Дельфины-белобочки живут в Чёрном море, в Азовское не мигрируют и строительство их не затронуло. Афалины, которые с весны до осени обитают в районе Керчи, могли бы наоборот порадоваться появлению моста. На нём, как на искусственном рифе, разрастаются морская флора и фауна, благодаря чему плодится кефаль, которая является излюбленной пищей афалин. Морские свиньи, которые дважды в год мигрируют из Азовского моря в Чёрное и обратно, даже не заметили появления каких-либо препятствий.

«Их миграции совершенно ничего не мешало, даже во время активных фаз строительства, когда было серьёзное шумозагрязнение, когда забивали сваи», — пояснил Сергей Кривожихин.

Он отметил, что численность азовок выросла более чем в три раза по сравнению с 2001 годом, когда проводился предыдущий учёт.

Слух четвёртый: мост ненадёжный

Нормы строительства не выдержаны, бетон воровали и заменяли песком, сваи забивали поверхностно, рассказывают критики моста. Правда, за ходом строительства они следили издалека, а информацию получали, по-видимому, из космоса.

«Подушки, толщина слоя асфальта, укатка — всё это соблюдается правильно и тщательно», — пишет на сайте TheQuestion заместитель CEO УК «ЗемАктив», местный житель Кирилл Саенко.

По словам экспертов, мост построен очень аккуратно и с применением последних технологий. По слухам, вокруг моста даже была сформирована зона безопасности, которая может защитить сооружение от внешних вооружённых сил. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников призвал российских инженеров вообще не обращать внимания на слухи о нарушениях при строительстве моста и никаких их не комментировать.

Слух пятый: ездить по мосту опасно из-за льда

Видеозапись обледеневшего моста, где начались аварии и парализовано движение, появилось на YouTube в середине ноября. Однако в комментариях блогера раскусили — на ролике оказался не Крымский мост, а расположенная в 35-ти километрах от него развязка. Столь наивный неудавшийся обман вызвали удивление и гнев зрителей.

«Ничего удивительного в появлении этих слухов нет: Украина ведёт против России полномасштабную информационную войну, создавая инфоповоды и фейковые новости», — сказал в комментарии News.ru Дмитрий Солонников.

По его словам, данные вбросы появляются в первую очередь в целях поддержания позиции о том, что все российские проекты — провальные. Критикуется не только строительство моста, но и военная операция в Сирии и космические проекты нашей страны. Они направлены и на зарубежных партнёров, чтобы подорвать имидж России в мировом сообществе.

Примечательно, что на самом деле причиной распространения этих слухов может быть банальная экономика. В августе 2017 года Украина направила в Международный арбитражный суд (МУС) официальную жалобу на строительство Россией Крымского моста. Основная претензия Киева носит экономический характер: оказалось, что из-за введение в эксплуатацию моста украинские порты будут нести убытки.